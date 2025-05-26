Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı: Kaza anı kamerada

Kaynak: DHA

Edirne’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada 79 yaşındaki yaya ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı N.S. (79), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Çifte Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Çifte Yel değirmeni Sokak'a dönüş yapan H.Ş. (42) yönetimindeki 34 YL 2755 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.S.'ye çarptı. Yere düşen N.S., ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.S., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. N.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Sürücü H.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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