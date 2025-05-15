Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya ağır yaralandı.

Bursa’da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Zeynep A. ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Zeynep A.'ya Hamitcan B. yönetimindeki 16 BNL 368 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Hamitcan B. gözaltına alındı.

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