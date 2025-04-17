Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Hatay’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatıma Milhem hayatını kaybetti, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.50 sıralarında Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Milhem ve Saragibi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Fatıma Milhem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Beyyan Saragibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milhem'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücü Yusuf Y. gözaltına alındı.

Son Haberler
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
Google'den büyük atak! Gmail’le ilgili önemli gelişme
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
İşte Trendyol 1. Lig'de 35. hafta hakemleri
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli
Denizlerde av yasağı başladı... Balıkçılar, gelecek sezondan ümitli