Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM önündeki yolun ortasında tuvaletini yapan şahsın canını hiçe saydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuna yansıdı.
Sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, Ninova Park AVM önünde akan trafikte yola girdi.
Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını gideren ve çıplak gezen şahsın daha sonra alandan uzaklaştığı öğrenildi.
Söz konusu kişinin o halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.