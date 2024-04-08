Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz

Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da bir kişi akan trafikte canını hiçe sayarak yola girip tuvaletini yapan adamın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
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Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz 1

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM önündeki yolun ortasında tuvaletini yapan şahsın canını hiçe saydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuna yansıdı.

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Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz 2

Sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, Ninova Park AVM önünde akan trafikte yola girdi.

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Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz 3

Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını gideren ve çıplak gezen şahsın daha sonra alandan uzaklaştığı öğrenildi.

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Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz 4

Söz konusu kişinin o halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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