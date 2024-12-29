Yolunu kaybeden su samuru apartmana girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolunu kaybeden su samuru apartmana girdi

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bir apartmanına girdi.

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bir apartmanına girdi. Görenlerin hayrete düştüğü olayda su samuru ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Mehmet Akpınar apartmanında meydana geldi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru yolunu kaybederek apartmanın içine girdi. 5. kata kadar çıkan hayvanı fark eden apartman sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler su samurunu yakalayarak Kızılırmak kenarına götürdü. Burada doğal yaşamına salınan su samuru kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Yolunu kaybeden su samuru apartmana girdi

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