Yolunu şaşıran yavru yunus kurtarıldı

Karadeniz Ereğli'de liman içerisine giren ve yolunu bulamayan yavru yunusu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine botla intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, yavru yunusu tekneler arasında kaldığı yerden küreklerle yönlendirerek açık alana doğru itti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yavru yunus liman açıklarında gözden kayboldu.

Yavru yunusun kurtarılma anları çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde yavru yunusun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yönlendirilmesi ve açık alana doğru itilmesi yer alıyor.

Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bozhane Limanı içerisinde yolunu şaşıran yavru yunus, ekiplerimiz tarafından yapılan 20 dakikalık çalışmayla kurtarılarak açık alana yönlendirilmiştir." denildi.