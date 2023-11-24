Yolyemezler hem yaraladı hem görüntüledi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin, silahlı yaraladıkları kişiyi ise cep telefonuyla görüntüledikleri ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Yolyemezler hem yaraladı hem görüntüledi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yapılan operasyonun sonucunda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında silahlı suç örgütünün yönetici ve lideri olan şüpheli de Büyükçekmece ilçesinde bulunan villada gizli bölmede yakalanmıştı. Operasyon kapsamınla yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda silah ve silahlara ait fişek ele geçirildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Operasyon sonucunda 25 şüpheli yakalanmış 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan şüphelilerden 22'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.


SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KARIŞTIĞI OLAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada örgütün karıştığı eylemlerde tespit edildi. Yolyemezler suç örgütünün 22 Mayıs 2023 tarihinde Güngören'de çok sayıda şüphelinin karışığı silahlı saldırı sonucunda 14 araça zarar verilmesi, 23 Haziran 2023 tarihinde Güngören'de Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması, 25 Haziran 2023 tarihinde şüpheli C.A. ile olan husumetinden dolayı Güngören Sanayi Mahallesinde Zülküf S.'nin motosikletli iki şüpheli tarafından silahla ateş edilmek suretiyle öldürülmesi, 7 Temmuz 2023 tarihinde Güngören Merkez Mahallesinde bulunan kahvehaneye maskeli 4 şüphelinin girerek içeride bulunan iki şahsa doğru ateş etmeleri sonucu karşılıklı silahlı çatışma olayını, 2 Ekim tarihinde Silivri'de bulunan bir hotelin kurşunlanması silah ile tehdit edilerek yağmaya teşebbüs edilmesi eylemlerini ve bu olaylar dışında Güngören'de farklı tarihlerde silah ile kasten yaralama, işyerinin kurşunlanması ve silahlı tehdit suçlarını, Büyükçekmece'de ise silahlı çatışma ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

BİR KİŞİYİ YARALAYIP CEP TELEFONUNA ÇEKTİLER

Yolyemezler suç örgütü üyelerinin, bir kişiyi silahla bacağından yaraladığı anları ise cep telefonu ile görüntüledikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bir erkeğe kadın kıyafeti giydirerek fotoğrafını çektiklerine ortaya çıktı.

yolyemezler-hem-yaraladi-hem-goruntuledi-8354-dhaphoto1.jpg

yolyemezler-hem-yaraladi-hem-goruntuledi-8354-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye' Gündem
Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye'
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı Yaşam
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı
İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu Gündem
İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu Gündem
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu
Küçük kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı Gündem
Küçük kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı. 17 hedef imha edildi Gündem
Irak’ın kuzeyine hava harekatı. 17 hedef imha edildi
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı Spor
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı