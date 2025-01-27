YÖM Okulları’nın öğrencileri, matematik olimpiyatlarından 11 altın madalyayla döndü

Dünya genelinde 72 ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı Science Olympiad Foundation (SOF) - Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden Yenilikçi Öğrenme Okulları’nın (YÖM Okulları) öğrencileri başarıya imza attı. Sınava katılan 11 ortaokulu öğrencisi, sıralamada ilk 300’ün içinde yer alarak Altın Mükemmellik Madalyası (Gold Medal of Excellence) almaya hak kazandı.

SOF Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan öğrenciler, YÖM Okulları’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki yerleşkelerinde eğitim alıyor. Öğrenciler YÖM Ataşehir Ortaokulu’ndan Ozan Beyenirsoy, Ferah Keskin, Asya Polat, Rüya Ünkap, Damla Akteke, Ali Aras Ün, Çiçek Temiztaş; YÖM Güzelbahçe Ortaokulu’ndan Çağan Sur Akdoğan, Pınar Akdoğan, Elif Kocabaş ve YÖM Ankara Ortaokulu’ndan Mira Sağıçımak’tan oluşuyor.

YÖM OKULLARI’NIN BAŞARISI, 4 ANA BİLEŞEN ÜSTÜNDE TEMELLENİYOR

YÖM Okulları, Uluslararası Matematik Olimpiyatları’ndaki başarısını 4 bileşenden oluşturduğu eğitim anlayışıyla destekliyor. Bu bileşenler, ana dil, yabancı dil, bilim ve matematik okuryazarlığı şeklinde sıralanıyor. Ayrıca öğrencilerin İngilizce sınavını kolaylıkla yapması, okuldaki eğitim dilinin Türkçe olmasına rağmen, yoğunlaştırılmış yabancı dil müfredatının ve katıldığı programların başarısını da ortaya koyuyor. Söz konusu programlar arasında California Language Academy işbirliğiyle Let’s Talk programı kapsamında, okul dışında ana dili İngilizce olan öğretmenlerle canlı derslere katıldıkları etkinlikler yer alıyor.

BECERİ ODAKLI EĞİTİM VE DENGELİ AKADEMİK MÜFREDAT İLE İLERLİYOR

Öğrencilerinin Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda elde ettiği başarının ezbere dayalı sınav sistemi algısının ne kadar sorunlu olduğunu kanıtladığını söyleyen YÖM Okulları Genel Müdürü Göknur Karlı, “Çocuklarımızın sadece notlarla değil, aynı zamanda hayatla başa çıkabilecek donanımlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Dengeli bir akademik müfredatın yanı sıra, Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı sayesinde, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekliyoruz. Böylece, geleceğin başarılı ve mutlu bireyleri olmaları için sağlam bir temel atıyoruz” ifadelerini kullandı.

YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş ise eğitimin yalnızca bireyleri geleceğe hazırlamak değil, aynı zamanda toplumsal gelişimin anahtarı olduğunu vurgulayarak, “Geleceğin dünyasında rekabet edebilecek nesiller yetiştirmek istiyorsak, eğitim sistemimizi yenilikçi bir bakış açısıyla şekillendirmemiz gerekiyor. Bunun temelinde ise nitelikli eğitimciler, işini severek yapan bir ekip ve çağın gereksinimlerine uygun eğitim modelleri yer alıyor. YÖM Okulları olarak, bu hedef doğrultusunda hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize ilham veren bir ortam oluşturmayı önceliğimiz haline getirdik” dedi.