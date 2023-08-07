Yöneticiler C-Summit ile ‘level’ atlıyor

İş dünyasının karmaşıklığına meydan okuyan, dijitalleşme ve gelecek trendlerine ayak uydurabilen ve sürdürebilir bir başarı elde edebilen kurumların sahip oldukları en önemli değerler C-Level (CFO, CHRO, CMO, COO, CTO/CDO/CIO vb) yöneticiler haline geldi. C-Level yöneticiler aynı zamanda Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kurumların global pazarlarda etkinliğini ve başarısını artırması için de kritik bir rol oynuyorlar. Bu liderler, bağlı oldukları kurumun stratejik yönünü belirleyen, üst düzey kararlar alan ve iş birimlerinin performansını denetlemek, yönetmek ve geliştirmekten sorumlu olan en üst düzey yöneticiler.

Data Expert en etkin liderleri belirliyor

İnsan Kaynakları Danışmanlığı alanında Türkiye’nin lider şirketlerinden biri olan DataExpert işbirliği ve BMI Business School İstanbul organizasyonuyla 2016 yılından beri düzenlenen C-Summit Series’de ise her yıl Türkiye’nin En Etkin 50 Fonksiyon Lideri yani Türkiye’nin en etkin C-Level yöneticileri belirleniyor. Sektörde yakından takip edilen ve yüksek ilgi gören “En Etkin 50 Fonksiyon Lideri” araştırmaları, “En Etkin 50 CFO”, “En Etkin 50 CHRO”, “En Etkin 50 CMO” ve “En Etkin 50 Teknoloji Lideri” ödülleri ile farklı iş birimlerinde C-Level yöneticiler ve başarıları yakından takip ediliyor.

Başarı Gözlerden Kaçmıyor

Geçtiğimiz yıllarda En Etkin 50 Fonksiyon Lideri listelerine adını yazdırmış olan birçok yöneticinin ise günümüzde görev ve sorumluluklarını genişlettiği görülüyor. Kariyer basamaklarında hızla yükselen ve yeni pozisyonlara gelerek bir nevi koltuk büyüten bu isimler, günümüzde üstlendikleri önemli rollerde hem kurumlarının hem de Türkiye ekonomisinin başarısına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Örneğin, geçtiğimiz yıllarda En Etkin 50 Fonksiyon Lideri listesine girerek ödül alan Özgür Burak Akkol, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı iken 2019'dan beri MESS ve TİSK Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ayrıca Akkol, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak atandı. Yine ödül alan isimlerden Görkem Elverici, Şişecam CFO’su iken 2020 yılından itibaren Şişecam CEO’su oldu. Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, son kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

Altunkaya: Başarılar tesadüf değil

Dünyanın en büyük şirketleri için üst düzey yönetici önerilerinde bulunduklarını ve konuda dünyanın sayılı headhunter şirketlerinden biri olduklarını belirten Data Expert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, C-Summit Series araştırmaları kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla yöneticinin araştırmalara dahil edildiğine dikkat çekti. Altunkaya, yapılan değerlendirmelerinde yöneticilerin pozisyonlarında bulundukları süre boyunca yarattıkları etki, yer aldıkları projeler, deneyim süreleri ve Türkiye’nin ekonomik ve beşeri sermayesine sunmuş oldukları katkıların göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Her fonksiyonda verilen ödüllerde bugüne kadar 600 fonksiyon liderinin, “En Etkin 50 CFO”, “En Etkin 50 CMO”, “Etkin 50 CHRO” ve “En Etkin 50 Teknoloji Lideri” listelerinde kendine yer bulduğuna dikkat çeken Altunkaya, “Zirvelerde liderlerin sahip oldukları deneyim ve akademik geçmişleri ilgi çekiyor. Türkiye’nin En Etkin 50 CFO listelerinde yer alan yöneticilerin yüzde 68’i yüksek lisans mezunu ve yüzde 64’ü ortalama 10 yıl ve üstü üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip. Bununla birlikte kadın yöneticilerin oranının en çok olduğu alan ise insan kaynakları. En Etkin 50 CHRO listelerinde Türkiye’nin en başarılı İK yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınlar oluşturdu. En Etkin 50 Fonksiyon Lideri listelerinde yer alan yöneticilerin kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde çıkmaları bu başarılarının tesadüf olmadığını gösteriyor” dedi.

İşte En Etkin 50 Fonksiyon Lideri Araştırmaları kapsamında geçtiğimiz yıllarda ödül alan isimler ve yeni görevleri;

Özgür Burak Akkol, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı iken 2019'dan beri ise MESS ve TİSK Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Görkem Elverici Şişecam CFO’su iken 2020 yılından itibaren Şişecam CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı iken T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanmıştır.

Elchin Ibadov, Socar Türkiye’de CFO pozisyonunda görev yaptıktan sonra Socar Türkiye’de CEO pozisyonuna getirilmiştir.

Hüseyin Kadri Samsunlu, Akfen Holding’te CFO olarak görev yaptıktan sonra İGA İstanbul Havalimanı CEO’su olarak göreve başlamıştır.

Bülent Aksu, Turkcell CFO’su iken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Berk Çağdaş, Doğuş Otomotiv’te CFO iken Renault’da CEO olarak görevine devam etmektedir.

Mustafa Seçkin, Unilever Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı iken 2022’den itibaren Genel Müdür koltuğunda oturmaktadır.

Dr. Bülent Sabuncu, FLO’da CFO iken Koton’da CEO pozisyonuna getirildi.

Orhun Köstem, Coca Cola’nun CFO’su iken 1 Temmuz 2021'den itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini devralmıştır.

İpek Ersavaş, Procter & Gamble Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü iken 2020 yılında Estée Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü görevine geçmiştir.

Burcu Civelek Yüce, Akbank’ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı iken Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler’den sorum Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna gelmiştir.