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Havaist Türk Havayollarıyla yarışıyor. Bir yılda yüzde 130 zamlandı

İstanbul'da şehrin farklı noktalarından İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan Havaist, bu ayın başında yolcu taşıma ücretlerine yüzde 30'un üzerinde zam yaptı. Şirketin son bir yıllık zam oranı böylece yüzde 130'luk dev bir rakama ulaştı

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:03
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Yönetim değişince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınan Havaist'ten dev zam. Bir yılda yüzde 130 zamlandı

Havaist Türk Havayollarıyla yarışıyor. Bir yılda yüzde 130 zamlandı
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İstanbul'da şehrin farklı noktalarından İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan Havaist, bu ayın başında yolcu taşıma ücretlerine yüzde 30'un üzerinde zam yaptı.Yeni Mesaj gazetesinden Recep Bahar'ın haberine göre  şirketin son bir yıllık zam oranı böylece yüzde 130'u geçti. Bu haliyle Havaist, THY ile fiyatta yarışa girmiş durumda.  

Yenibosna'dan İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıma ücreti son zamla birlikte 46 liradan 60 liraya yükseldi. Söz konusu hattın mesafesi 36 kilometre.Kilometre başına ücret 1.66 TL. Aynı gün bir yolcu İstanbul'dan Trabzon'a 889 TL ödeyerek uçtu. İstanbul-Trabzon uçuş mesafesi 930 kilometre. Kilometre başına ücret 96 Kuruş. Dolayısıyla Havaist, uçaktan daha pahalı.

Bu arada Havaist'in bazı semtlere tek yön zamlı tarifesi şöyle: 4. Levent - 57 TL, Başakşehir - 52 TL, Kadıköy - 74 TL, Taksim - 67 TL, Sabiha Gökçen Havalimanı - 85 TL. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen arası 84 kilometre. Bu hatta bile kilometre başına ücret 1 lirayı geçiyor! İstanbullu Havaist'e mahkûm zira alternatifi taksi. İstanbul'da taksiyle yeni havalimanına 30 kilometrelik yolculuğun bedeli pahalı özel sektör otobanları nedeniyle 250 lirayı geçiyor. İstanbul Havalimanı'na taşımacılık hizmeti veren Havaist, başlangıçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlıydı. Ancak Belediye yönetimi CHP'ye geçince bir şekilde belediyenin elinden alındı özel sektöre devredildi

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