Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI



Yönetim Kurulumuzun 22/07/2024 tarih 2024/57 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Ağustos 2024 Salı günü Saat 09:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.



Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr. Önder Yüksel ERYİĞİT GENEL MÜDÜR

Ali ARZUMAN



Şirket Merkezi Adresi: Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Karacabey Sokak, No: Ümraniye /İstanbul

Tel: 0 216 635 00 00

Fax: 0 216 635 00 83

Web: www.ispark.istanbul



İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

20/08/2024 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ



1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.



V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)



İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA



İSPARK İstanbul Otopark İşletmeler, Ticaret Anonim Şirketi’nin 20 Ağustos 2024 Salı günü Saat: 09:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………...... ‘yı vekil tayin ediyoruz.



Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :



