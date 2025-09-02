Yönetim tartışmalarına son noktayı koydu: Suriye'de bağımsızlık talep edeceğiz

"Terörsüz Türkiye" süreci ile birlikte terör örgütü PKK silah bıraktığını iddia etmişti. İktidar, bölgedeki diğer ülkelerde faaliyet gösteren tüm unsurların silah bırakması yönünde talebini gündemde tutuyor.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonucu cihatçı grupların çatı örgütü HTŞ ülke yönetimine gelmişti. Colani liderliğindeki gruplar Suriye'nin bölünmüş yönetimini merkezi yönetimde toplamak için müdahalelerde bulunuyor.

Suriye'nin kritik konularından biri olan kuzeydoğudaki Kürt yönetimi Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) merkezi yönetime katılıp katılmayacığı gündemi sıcaklığını koruyor.

HTŞ Lideri Colani ve SDG Yöneticisi Mazlum Abdi. 10 Mart'ta 8 maddelik anlaşma imzalandı.

HTŞ, SDG'nin kendi yönetimlerinin altına girerek silahlarını teslim etmesini istiyor.

"BAĞIMSIZLIK TALEP EDECEĞİZ"

Kurdistani Nwe yayınına konuşan terör yapılanması PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin yöneticisi Salih Müslim, "Suriye'de tam merkezi bir sisteme geri dönmeyi ya da 2011 öncesi koşulların geri dönmesini asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Müslim, yönetim tartışmalarına dikkat çeken bir yanıt vererek "Bölgemiz için en iyi sistem özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen adem- merkeziyetçiliktir. Yeni Suriye hükümeti ademi merkeziyetçiliği tanımayı reddederse, bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" dedi.

ABD heyeti, Şara ve SDG lideri Abdi ile ayrı ayrı görüştü

"Asıl hedef sonunda ifşa oldu!" Süreç tiyatrosunun perde arkası