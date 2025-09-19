Eintracht Frankfurt yenilgisiyle ilgili yönetimden ilk açıklama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geldi.

Deplasmandaki maçın 8. dakikasında Yunus Akgün'le öne geçen sarı kırmızılı ekip, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferler için düzenlediği imza törenine katılan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Eintracht Frankfurt mağlubiyeti hakkında da konuştu.

"Galatasaray, Avrupa ve dünyada başarılı olma amacıyla kuruldu" diyen Kuban, "Biz Türkiye şampiyonluğunu amaç değil araç olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Takıma inandıklarını vurgulayan Timur Kuban, "Dünkü maç, farklı bir yere gidebilirdi. Bu maça rağmen inancımız var. Sezon başında böyle şeyler olabilir. Taraftarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. İnancın aynı şekilde devam edeceğine eminim. Bu sene futbol takımımız daha da güçlendi. Nazar diyelim. Hiç beklediğimiz maçlarda çok iyi sonuçlar elde edeceğimize eminim" dedi.

