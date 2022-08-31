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Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferinde sona doğru

Kadrosuna 1 stoper 1 de kanat oyuncusu katmayı planlayan Beşiktaş, arayışlarını sürdürürken iyi haber Kaan Ayhan'dan geldi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:38
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Yönetimin Beşiktaş'ta ilerleyen günlerde Kaan Ayhan için için nabız yoklaması beklenirken gözler menajerde

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferinde sona doğru
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Yerli savunma oyuncusu arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan için nabız yoklaması bekleniyor. İtalyan ekibi Sassuolo'nun isteyeceği bonservis bedeli, bu transferde belirleyici olacak.Savunmasını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, Koray Günter ile temasa geçmiş ancak anlaşma sağlayamamıştı. .

Yönetimin, ilerleyen günlerde Kaan Ayhan için için nabız yoklaması bekleniyor.

Sassuolo ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Ancak İtalyan ekibinin isteyeceği bonservis, transferde belirleyici faktör olacak.

Kaan'ı geçtiğimiz dönemlerde kiralamaya sıcak bakmayan Sassuolo, 27 yaşındaki futbolcu için 8 milyon avro talep etmişti.

Milli oyuncu için bu rakama yakın bir bonservis istenmesi durumunda transfer gerçekleşmeyecek.

Bu arada pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'a, Josef De Souza'dan iyi haber geldi.

Brezilyalı futbolcunun sakatlığının geçtiği ve takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

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