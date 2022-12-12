Yönetmen Cenk İzgören'in filmi Bangladeş’de izleyicilerle buluşacak

Başrollerinde Açelya Elmas, Cenk İzgören, Merve Ateş ve Murat Aslan’ın yer aldığı 14 – 23 Ocak 2023 tarihleri arasında Bangladeş’de severlerin karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz aylarda İspanya, Paraguay, İtalya, Meksika ve Hollanda’dan En iyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film gibi önemli ödüllerle dönen Kafes: İki Savaş Arasında Asya Prömiyerini Bangladeş’de düzenlenen da düzenlenen 21. Dhaka Film Festivalinde yapacak. Film Amerika Prömiyerini Birleşik Devletlerin en önemli festivallerinden biri olarak gösterilen ve Los Angeles Holywood’da bu sene 25.si düzenlenen Arpa Uluslararası Film Festivali resmi seçkisine katılmaya hak kazanarak gerçekleştirmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen desteği ile çekilen filmin yönetmeni Cenk İzgören yerli film festivallerindeki lobiciliği protesto ederek hiçbir ulusal festivale başvuru yapmayacağını açıklamıştı. Kafes: İki Savaş Arasında ilk ödülünü Hollanda’dan En İyi Senaryo (Cenk İzgören) ve En iyi kurgu ( Semih Gülcüoğlu) dalında almıştı.

Yapım önümüzdeki aylarda aday olamaya hak kazandığı Oaxaca International Film Festival, International Sports Film Festival, Barcelona International Film Festival, Seoul International Film Festival, Las Cruces International Film Festival gibi uluslararası film festivallerinde yarışarak ülkemizi temsil etmeye devam edecek

Kafes: İki Savaş Arasında post travmatik stres bozukluğu yaşayan eski mma dövüşçüsü bir gazinin hayata tutunma çabasını, vicdani, ahlaki ve toplumsal yönden yer yer semboller kullanarak ele alan şiirsel bir drama olarak karşımıza çıkıyor.

Yapımcılığını Funda Belginer’in üstlendiği Görüntü yönetmenliğini Yavuz Petek Ercan Özkan ve Arda Yıldıran’ın yaptığı filmin Kurgusu Semih Gülcüoğlu’na, Özgün Müzikleri Burak Terzioğlu’na, Renk Düzenlemesi Burak Turan’a, Ses Tasarımı Umut Şenyol’a, Görsel Efektleri ise Abdullah Ercan’a ait. Filmin ortak yapımcısı (Raw Diamond Film) Nail Kızılırmak. Filmin oyuncu kadrosunda Açelya Elmas, Merve Ateş, Cenk İzgören, Murat Aslan, Ali Çoban, Tayfun Sav, Ergun Kuyucu, Demet Genç, Ahmet Dizdaroğlu, Remzi Çetinkaya, Kağan Erdem, İsmet Ege Tonbul, Tahsin Tayır, Muhammed Ömer, Uğur Kartal Karakuş, Tugay Özel, Adem Aslan, Melek Yıldırım, Emre Ergönül ve Orhan Yıldırım yer alıyor.