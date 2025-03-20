Yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav 69 yaşında yaşamına yitirdi.

Sınav, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi” ve “Kurtlar Vadisi” gibi unutulmaz yapımlarla seyircinin gönlünde taht kurmuştu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay Sınav’ı, Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMAN SINAV KİMDİR?

1956 yılında Burdur’da doğan Sınav, sanat eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı.

Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998’de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından “Ekmek Teknesi” ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.

Sadece televizyon dünyasında değil, sinemada da önemli işlere imza atan Sınav, “Uzun Hikâye”, “Suna” ve “Yalnız Kurt” gibi projeleriyle dikkat çekti. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen yönetmen, Türkiye’de dramatik anlatımı ve aksiyon türünü farklı bir boyuta taşıyan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.