Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile yollarını ayırdıktan sonra eski haline geri döndü.

Londra'daki konserinde yaptığı açıklamayla gündem olan Hadise radikal bir karar alarak saçlarını eski rengine boyadı. Hadise’nin yeni imajı çok beğenildi.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve cesur danslarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, yönetmen sevgilisinden ayrılır ayrılmaz eski haline geri döndü.

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"Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile bir süredir aşk yaşayan Hadise’nin aşkı kısa sürdü. Şarkıcının kıskançlık sebebiyle ilişkinin son dönemlerinde Sönmez'le tartıştığı ileri sürüldü.

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AYRILIK SONRASI AÇIKLAMA

Londra konserinde ayrılık sonrası açıklama yapan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bir çiçeği su verirsen beklersin, güzel bir şey açar ya, öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun. Çünkü, 'Ben bir çiçeğim' deyip, açılmak istiyorum diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm" ifadelerini kullanan Hadise, paylaşımına; "Her zaman önce kendinizi sevin" notunu da ekledi.

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İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Özel hayatındaki yaşadığı büyük gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise imajını değiştirdi. Ünlü ismin yeni hali çok beğenildi.

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