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Yönetmen Yalçın Yelence, toprağa verildi

Bizimkiler ve Perihan Abla gibi unutulmaz dizilerin yönetmeni Yalçın Yelence, ebediyete uğurlandı. Bizimkiler dizisinin birçok oyuncusu, yakınları ve sanat dünyasından isimler Yelence'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:55
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Yönetmen Yalçın Yelence, toprağa verildi

Yönetmen Yalçın Yelence, toprağa verildi
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Tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Yelence'nin cenaze namazı, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde kılındı.

Cenazeye "Bizimkiler" dizisinin oyuncuları Ali Uyandıran, Ayşe Kökçü, Atilay Uluışık ve Müjgan Ağralı'nın yanı sıra ünlü yönetmenin yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Yelence'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Yönetmen Yalçın Yelence, toprağa verildi

Ankara'da 1954'te doğan Yalçın Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Usta yönetmen, 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı.

TRT'nin ilk dış yapımı "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarlığını yapan Yelence, "Perihan Abla", "Bizimkiler", "Yarı Şaka Yarı Ciddi" ve "Yazlıkçılar" gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında "Babba", "Memleket Hikayeleri: Eminem", "Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım", "Operasyon Cennet", "Mavi Kolye", "Aşk Meydan Savaşı", "Kibar Ana", "Mihriban", "Duruşma", "Oğlum Adam Olacak" adlı dizi ve filmler de yer alıyor.

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