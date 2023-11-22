Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu

90 yaşında hayata veda eden yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Uçanoğlu, Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi

KAYNAK: Haber Merkezi
Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu

'Gurbetçiler', 'Kara Öfke', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı' ve 'Kralların Öfkesi' adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında vefat etmişti.

yonetmen.webp

Uçanoğlu için Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

3639077-6e72dc73cf940ec4014ceee0a027884f-640x640.jpg

Törende Yücel Uçanoğlu'nun eşi Esen Püsküllü, kızı Ayşegül Uçanoğlu ve oğlu Ahmet Uçanoğlu taziyeleri kabul etti.

3639077-3b4aa14420744d239e82844878ee8dc1-640x640.jpg

Kızı Ayşegül Uçanoğlu, yaptığı açıklamada babasının Türk sinemasının en çok film çeken yönetmenlerinden biri olduğunu belirterek, "300'e yakın sinema filmi ve birçok televizyon dizisi vardı. Gördüğünüz gibi sektörde de çok sevilen ailemizin büyüğü, biricik babamız. Herkes haklarını helal etsin, ruhuna Fatiha okusun. Nur içinde yatsın inşallah" dedi.

3639077-0bb00f489ace8d66bd3806a1045fa80e-640x640.jpg

Uçanoğlu'nun sinema sanatçısı eşi Esen Püsküllü, cenaze süresince gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin yanı sıra sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı namazın ardından usta yönetmen, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

ekran-goruntusu-2023-11-22-134058.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a gidenlerle müşteriler arasında kavga, ortalık karıştı Gündem
İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a gidenlerle müşteriler arasında kavga, ortalık karıştı
Kraliçe Elizabeth'in doktoru Osmanlı casusu muydu? Tüm bilgileri alt üst edecek iddia Gündem
Kraliçe Elizabeth'in doktoru Osmanlı casusu muydu? Tüm bilgileri alt üst edecek iddia
İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek Gündem
İstanbul'da hava 9 derece birden düşecek
İş gücü girdi endeksleri arttı Ekonomi
İş gücü girdi endeksleri arttı
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu Sağlık
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz Dünya
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu' Ekonomi
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu'