Yönetmen Yücel Uçanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı Esen Püsküllü'nün acısı yüzünden okunuyordu

'Gurbetçiler', 'Kara Öfke', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı' ve 'Kralların Öfkesi' adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında vefat etmişti.

Uçanoğlu için Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törende Yücel Uçanoğlu'nun eşi Esen Püsküllü, kızı Ayşegül Uçanoğlu ve oğlu Ahmet Uçanoğlu taziyeleri kabul etti.

Kızı Ayşegül Uçanoğlu, yaptığı açıklamada babasının Türk sinemasının en çok film çeken yönetmenlerinden biri olduğunu belirterek, "300'e yakın sinema filmi ve birçok televizyon dizisi vardı. Gördüğünüz gibi sektörde de çok sevilen ailemizin büyüğü, biricik babamız. Herkes haklarını helal etsin, ruhuna Fatiha okusun. Nur içinde yatsın inşallah" dedi.

Uçanoğlu'nun sinema sanatçısı eşi Esen Püsküllü, cenaze süresince gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin yanı sıra sevenleri ve meslektaşlarının katıldığı namazın ardından usta yönetmen, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.