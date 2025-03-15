Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

Iğdır Dilucu Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da yapılan aramada yangın tüpleri içerisine zula edilmiş 11 kilo uyuşturucu madde eroin bulundu.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilucu Gümrük Kapısı'nda ortak operasyon gerçekleştirdi.

Dilucu Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı takibe alan ekipler, Iğdır merkez Kılıçlar Polis Uygulama noktasında durdurdu. 76 AAR 246 plakalı TIR ve dorsesinde yapılan aramada, narkotik köpek Uzi, 2 yangın tüpüne tepki verdi.

Ekiplerin kestiği yangın tüplerinden 11 kilo 150 gram eroin çıktı. TIR'ın sürücüsü H.E., gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan" hakkında işlem yapılan H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

Yöntemleri ‘pes’ dedirtti! 11 kilo eroin yangın tüpüne zula etmişler

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