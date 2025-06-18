Yöntemleri şeytanın bile aklına gelmezdi! Dronla enselendiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin polisi aldığı bir ihbar üzerine balkonda uyuşturucu atan bir kişiyi takibe aldı. Polis, şüphelinin balkonda attığı uyuşturucu önce dron ile kameraya aldı sonra binaya baskın düzenledi. 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin hassas, titiz ve takipli çalışmalarında bir çok şüphelinin adresi belirlendi. Bunun üzerine özel harekat timleri ve dron destekli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu sırada dronla takip edilen evden şüphelilerden biri poşetle uyuşturucu maddeyi balkondan attı. O anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Operasyonda balkondan uyuşturucu atan şahsında aralarında olduğu 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 701 Gram Sentetik Kannabionid, 3 kilo 250 gram tütün, Kannabionid yapımında kullanılan kimyasal maddeler, çok miktarda metamfetamin, A/M ve Sentetik ecza maddesi, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 9 şüphelinin ifadeleri sonrasında "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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