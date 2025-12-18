SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde geleneksel lezzet ‘Papaz Yahnisi’nin tescillindeki son aşama olan 'ilan' sürecinin başladığını duyurmuştu.

Mesut Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ürünün 'ilan' sürecinin de tamamlanarak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası adına coğrafi işaret tescilinin yapıldığını duyurdu.

Kaplan yaptığı açıklamada, "Bu gün itibariyle Bilecik Papaz Yahnisi Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası adına başvurusunu Üniversitemiz iştirakiyle tescilini tamamlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu çalışmalarda büyük emek var." dedi.