Burdur merkez Şirinevler Mahallesi 39011 sokakta geçen cumartesi gecesi meydana gelen olayda, park halinde duran bir otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Araç sahibinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, tavanı delip içeri giren mermi çekirdeğinde ve otomobilde inceleme yaptı. Otomobilin sahibi B.G., olay gecesi yakındaki bir mahallede asker eğlencesi düzenlendiğini belirterek, "Gece eğlence sesi geliyordu. 12-1 arası otopark kısmından bir gürültü duydum. Pencereden baktığımda herhangi bir olumsuz durum görmedim. Ertesi gün arabama bindiğimde bir tıkırtı sesi geldi. Arabamın tavanına bakınca bir delik olduğunu gördüm. Alt döşemeye zarar vermemiş. 112'yi aradım, polis ekibi geldi. Olayı değerlendirdiler. Yorgun mermi olduğunu söylediler. Tamamen şans eseri yaşıyor olabiliriz. Hiç bir şeyden habersiz herhangi bir kişinin başına da gelebilirdi. O gün bir evin balkonuna da isabet ettiği şeklinde bir duyum aldım. Tamamen magandalık sonucu oluşan bir durum. Olayla ilgili şikayetçi oldum. Mermi çekirdeği incelemeye gönderildi. Sonuna kadar peşindeyim" dedi.