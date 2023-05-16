Yorgunluğa ve kansızlığa iyi gelen besinler

Kansızlık sorunu yaşayanların öncelik bünyelerini güçlendirmeleri için; kuru baklaların tümü, taze üzüm, erik, elma, yoğurt, ceviz, zeytin, ıspanak, pırasa, soğan, lahana, dolmalık biber, nar suyu, pancar suyu, limon suyu gibi gıdalara ağırlık vermesi gerekir.

Yarım litre kaynamış süt, ılındıktan sonra iki adet yumurta sarısı eklenir. Tatlandırmak için iki çay kaşığı kakao eklenir ve ikiye bölünüp günde iki kez içilir.

İki su bardağı kaynar suyun içine 2 çay kaşığı kırmızı kantoron katılıp soğumasının ardından süzülerek ve arzuya göre tatlandırarak güç içinde aç karnına aralıklarla tüketilir.

Bir litre suyun içine iki çorba kaşığı kıyılmış ısırgan otu konulup kaynatıldıktan sonra süzelerek sabah ve akşam olmak üzere birer çay bardağı içilir.

Bir litre suyun içine iki çorba kaşığı oğul otu koyulup kaynatıldıktan sonra günde 3 defa birer çay bardağı kadar içilir.

Bir litre suyun içine iki su bardağı dolusu siyah kuru üzüm ve bir çorba kaşığı kınakına eklenip kaynatıldıktan sonra süzülerek günde öğün yarım çay bardağı içilir.

İyice temizlenmiş ıspanak ve maydonoz iyice kaynatılıp soğuduktan sonra süzülüp günde 3 kez birer çay bardağı içilir.



KEREVİZ SAPI

Çok yaygın olarak bulunmayan bu kereviz cinsinin uykusuzluğa iyi geldiği bilinmektedir. Kereviz saplarını isterseniz çiğ olarak, isterseniz ince ince doğrayıp çorbalara veya salatalara ilave ederek kullanabilirsiniz.

ŞERBETÇİ OTU

Maya otu ya da bira otu olarak da bilinir. Uykusuzluğunuz, adet dönemin ya da menopoz ile ilgiliyse, şerbetçiotu hormonlarınızın seviyesini dengeleyecektir. Bir tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış şerbetçi otunu, orta boy bir su bardağı kaynamış sıcak suyla haşlanır. 10 dakika demlendikten sonra süzülür. Gün boyunca 3 bardak taze demlenmiş çay içilebilir. Çayını içtikten sonra bir tül bir kesenin içine şerbetçiotlarını koyup, yastığınızın altına da koyabilirsiniz.

OĞUL OTU

Halk dilinde limon nanesi, melisa ya da kovan otu olarak da bilinen oğul otunun iç açıcı bir kokusu vardır ve sinirlerin yatışmasına yardımcı olur. 2 ya da 3 çay kaşığı dolusu ince kıyılmış oğul otuna 1 bardak kaynamış su eklenir. 10 dakika kadar demlendikten sonra süzülür. Bitki kesinlikle kaynatılmamalıdır. Dilerseniz bal ile tatlandırarak, günde 3 ya da 4 bardak içilebilir. Yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir.

KEDİOTU

Kediotunun küçük pembe-beyaz çiçekleriyle çekici bir görüntüsü vardır fakat köklerinin kokusu pek hoş değildir.Bu koku kedilerin çok hoşuna gider,bitkinin toprağını kazıp kökünü çıkarmaya çalışırlar.Bu yüzden bitkiye kedi otu denmiştir. Uykusuzluğa ondan daha iyi gelen bir bitki henüz bulunamamıştır. Kediotu kökünü, yatmadan 1 saat önce 2 kapsül alabilirsiniz. Ya da kediotunun çayını, tabletlerini ya da sıvı ekstrelerini kolaylıkla bulabilirsiniz.

PAPATYA

Sakinleştirici etkisi vardır, uykusuzluğa çok iyi gelir. Sinir sistemin rahatlatmak ve bitkinliği gidermek için papatya banyosundan oldukça iyi sonuç alınabilmektedir. Banyo suyu için 4 avuç dolusu papatya kaynamış suya konur ve normal çay gibi demlenir ve ılıması beklenir. Papatya çayı için de bir tutam papatya 1 bardak kaynamış suda haşlanır ve 10 dakika demlenir.

LAVANTA

Lavanta kokusu, sinir sisteminizi gevşetir ve sizi uyanık tutan stres hormonlarını azaltır. Ayrıca lavanta kokusu, beyni rahatlatan alfa dalgalarının üretimini çoğaltır ve dolayısıyla uyumanıza yardımcı olur. Özellikle depresyonla ilgili aşırı sinirlilik durumunda yatıştırıcı olur. Dilerseniz lavanta yağı ile duştan sonra masaj yapabilirsiniz, bu gevşemenize yardımcı olacaktır.