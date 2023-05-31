Yorgunluk hangi hastalığın habercisidir

Prof. Dr. Ahmet Bilici "Kolorektal kanser ilerleyip belirti vermeye başladığında bağırsak hareketlerinde değişiklik, makattan kanama, zayıflık, yorgunluk ve kansızlık bulguları görülebilir.” dedi ve önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler…

Yorgunluk hangi hastalığın habercisidir

Prof. Dr. Ahmet Bilici, "Kolorektal kanser ciddi olabilir. Ama bunu tedavi etmenin birçok yolu vardır. Kolorektal kanser ilk başta herhangi bir belirti vermeyebilir. Şikayetlere neden olduğunda bağırsak hareketlerinde ve alışkanlığında değişiklik, makattan kanama, kilo kaybı, kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk veya nefes darlığı görülebilir. Erken teşhis kolorektal kanser tedavisinde önemlidir. Bu nedenle sağlıklı bireylerin 45 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi ve yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırmalıdır" diye konuştu.

"KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ OLMALI…"

Kolorektal kanserinin tedavisi sonrası hastaları bekleyen süreci Prof. Dr. Bilici, şunları söyledi:

"Çoğu kolorektal kanser türü 3 yöntemle tedavi edilir. Erken dönemde teşhis edilen hasalarda cerrahi olarak kolonun veya rektumun kanserli kısmını çıkarmak için yapılan ameliyat ve sonrasında hastanın evresine göre kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanır. Ameliyattan sonra hastaların en çok merak ettiği şey vücudunun eski haline gelip gelmeyeceğidir. Bu ne tür bir ameliyat geçireceğinize bağlıdır. Ancak, çoğu erken dönemde tanı alıp cerrahi geçiren hasta normal yaşamına devam eder. Tedavi tamamlandıktan sonra doktorunuzu birkaç yıl boyunca gerekli kontrol tetkiklerini yaptırmak ve muayene amaçlı uygun görülen aralıklarda görmelisiniz. Doktorunuz ayrıca ruh haliniz, stres düzeyiniz, cinsel yaşamınız, yeme ve egzersiz alışkanlıklarınız ve tedaviyi bitirdikten sonra yaşayabileceğiniz diğer sorunlar hakkında sizinle konuşacaktır.”

DHA

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