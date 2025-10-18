ABD ve Avrupa’dan önde gelen kardiyologlar, uzun süreli ve açıklanamayan yorgunluğun, klasik göğüs ağrısından bile önce ortaya çıkan, kalp sorunlarının en kritik erken uyarı işareti olduğunu ifade etti.

Yeni bilimsel araştırmalar, bu belirtilerin görmezden gelinmesi durumunda hayati risklerin arttığını gösterdi.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtiler genellikle kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilse de, uluslararası bilim camiasından yapılan son açıklamalar, sıradan görülen bir şikayetin çok daha büyük bir tehlikeye işaret ettiğini gözler önüne serdi.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Kardiyoloji Profesörü ve eski Amerikan Kalp Birliği (AHA) Başkanı Prof. Dr. Robert O. Bonow, özellikle dinlenmekle geçmeyen ve günlük aktiviteleri kısıtlayan çabuk yorulma ve halsizlik durumlarının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

YORGUNLUK, KALBİN VERİMSİZ ÇALIŞMASININ İFADESİ OLARAK BELİRTİLDİ

Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyovasküler Bilimler Alanında Seçkin Bilim İnsanı ve dünyaca ünlü kalp yetmezliği uzmanı Prof. Dr. Milton Packer, kalp yetmezliği araştırmalarına dair yayımlanan makalelerde, kalbin etkin bir şekilde kan pompalayamaması durumunda vücuda yeterli oksijenli kanın ulaşamadığını ve bunun sonucunda da kronik yorgunluğun ortaya çıktığını vurguladı.

Dr. Packer, "Çoğu hasta, aşırı yorgunluğu basitçe stres veya yaşlanmaya bağladı. Ancak kalp yetmezliği her zaman dramatik semptomlarla kendini belli etmez" ifadelerini kullandı. Bu alanda yapılan son bilimsel çalışmalar, kronik yorgunluğun, özellikle kadınlarda ve yaşlılarda, kalp sorunlarının ilk ve en çok gözden kaçan belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

GİZLİ HASAR BELİRTİLERİ CİDDİYE ALINMALI

Ağır efor gerektirmeyen durumlarda dahi ortaya çıkan nefes darlığının ve göğüste hissedilen baskı, sıkışma veya ağrının, koroner arter hastalığı veya kalp krizi gibi durumların sinyali olabileceği belirtildi.

Yapılan klinik gözlemler ve çalışmalar, koroner damarlardaki daralmaların (anjina) ve hatta kalp krizinin farklı şekillerde kendini gösterebildiğini ortaya koydu.

Kardiyologlar, bu üç temel şikayetin (göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluk) aynı anda veya ayrı ayrı hissedilmesi durumunda hemen bir kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti.

Erken teşhis ve müdahalenin, kalp yetmezliği veya diğer ciddi kardiyovasküler olayların önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Tıbbi uzmanlar, kişilerin vücutlarının gönderdiği bu "ince" uyarı sinyallerini kesinlikle görmezden gelmemeleri gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladı.