Yorgunluk ve nefes darlığındaki ölümcül tehlike ortaya çıktı

Günlük yaşamda akranlarınıza kıyasla daha çabuk yoruluyor, hafif bir efor sırasında nefes darlığı hissediyor ya da tek yastıkla rahat uyuyamıyorsanız, bu belirtileri basit bir yorgunluğa bağlamadan önce mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Bilim insanları ve sağlık uzmanları, bu tür şikayetlerin kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), anemi veya hatta uzun Covid gibi ciddi sağlık sorunlarının erken işaretleri olabileceğini vurguluyor. Erken teşhis, bu hastalıkların yönetiminde ve yaşam kalitesinin korunmasında kritik bir rol oynadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Efor sırasında nefes darlığı ve hızlı yorulma, kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığının ilk belirtileri olabilir. Tek yastıkla yatamama, yani ortopne, genellikle kalbin kan pompalama kapasitesinin azaldığını gösterir.

Uluslararası alanda da benzer uyarılar mevcut. ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Sharonne Hayes, “Nefes darlığı ve yorgunluk, kalp veya akciğer hastalıklarının yanı sıra anemi, tiroid bozuklukları veya nöromüsküler hastalıklarla da ilişkili olabilir. Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, bu belirtilerin kalp yetmezliği vakalarının %30’unda erken dönemde görüldüğünü ortaya koydu” dedi. Hayes, özellikle egzersiz sırasında ortaya çıkan nefes darlığının (dispne) mutlaka araştırılması gerektiğini belirtiyor.

BİLİMSEL VERİLER: NELER SEBEP OLABİLİR?

Bu belirtilerin altında yatan nedenleri anlamak için yapılan araştırmalar, geniş bir yelpazede olası sebepler olduğunu gösterdi.

The Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan bir çalışma, efor sırasında nefes darlığının (exertional dyspnea) %85’inin astım, KOAH, kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon veya anemi gibi nedenlerden kaynaklandığını bildirdi. Ayrıca, uzun Covid (PASC) hastalarında da nefes darlığı ve yorgunluğun yaygın olduğu, özellikle genç kadınlarda bu belirtilerin belirginleştiği rapor edildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. David Systrom, bu belirtilerin teşhisinde kardiyopulmoner egzersiz testinin (CPET) önemine dikkat çekti:

“CPET, kalp ve akciğer fonksiyonlarını değerlendirerek nefes darlığının nedenini ortaya koyabilir. Özellikle uzun Covid hastalarında bu test, yorgunluk ve nefes darlığının altında yatan mekanizmaları anlamada kritik.”

Systrom, bu tür belirtilerin bazen rutin testlerle tespit edilemeyebileceğini, bu nedenle uzman bir değerlendirme gerektiğini ekledi.

Uyku güçlüğü, özellikle tek yastıkla yatamama (ortopne), kalp yetmezliği veya akciğer ödemi gibi durumlarla ilişkilendiriliyor. European Heart Journal’da yayımlanan bir araştırma, ortopnenin kalp yetmezliği hastalarının %40’ında erken bir belirti olarak ortaya çıktığını gösterdi.

Nefes darlığı, yorgunluk ve uyku güçlüğü, ciddi bir hastalığın ilk sinyalleri olabilir. Erken teşhis, tedavi başarısını artırır ve komplikasyonları önler.

İngiltere’deki British Heart Foundation’dan nefes dar Police ve nefes darlığı uzmanı Dr. Ann Hutchinson, bu belirtilerin yönetimi için pratik öneriler sundu:

“Nefes darlığı korkutucu olabilir, ancak paniğe kapılmayın. Düzenli egzersiz yaparak kaslarınızı güçlendirin ve nefes darlığını azaltmak için rahat bir pozisyon bulun, örneğin öne eğilerek oturmak.”

Hutchinson, nefes darlığının günlük yaşamı etkilediği durumlarda bir uzmana başvurmanın önemini vurguladı.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Uzmanlar, aşağıdaki durumlarda acilen bir sağlık uzmanına başvurulmasını önerdi:

-Efor sırasında nefes darlığı ani veya şiddetliyse,

-Nefes darlığı dinlenirken devam ediyorsa,

-Ayaklarda şişlik, göğüs ağrısı veya düz yatarken nefes alma güçlüğü varsa,

-Hızlı veya düzensiz kalp atışı, yüksek ateş veya öksürük eşlik ediyorsa.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Hızlı yorulma, efor sırasında nefes darlığı ve uyku güçlüğü, basit bir yorgunluk gibi görünse de, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini gösterdi.

ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’nden Dr. James Kiley, “Erken teşhis, kalp ve akciğer hastalıklarının tedavisinde büyük fark yaratır. Belirtileri göz ardı etmek, ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN ŞU ADIMLARI İZLEYİN:

-Belirtileri bir günlükte takip edin ve doktorunuzla paylaşın.

-Sigara içiyorsanız bırakın ve ikinci el dumandan kaçının.

-Düzenli egzersiz yapın, ancak aşırıya kaçmayın.

-Sağlıklı bir kiloyu koruyun ve dengeli beslenin.