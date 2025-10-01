Yorumcular dev maçı değerlendirdi: Manchester City o kadar da korkutucu gelmiyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz devi Liverpool'u mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Galibiyet golünü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.

Eintracht Frankfurt karşısındaki 5-1'lik mağlubiyetin ardından galibiyet kadar sarı kırmızılı ekibin oyunu da beğeni topladı.

Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki üçüncü maçında 22 Eylül günü Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek.

Köşe yazarları ve futbol yorumcuları nefes kesen maçı değerlendirdi:

"HERKESİN AKLINDA KAÇ GOL YERİZ SORUSU VARDI"

Erman Özgür/Tivibuspor:

"Özellikle 5 gol yediği bir maçtan sonra sonra ve Alanya'da çok pozisyon verdiği bir maçtan sonra Liverpool ile oynuyorken herkesin aklında 'kaç gol yeriz' sorusu vardı. Bana 100 tane falan mesaj geldi. Ben beraberlik bekliyordum, çok şükür ki galibiyet oldu. Bence Galatasaraylı oyuncular düdük çalar çalma inanmaya başladı buna. Pozisyon pozisyon iyi işler yaptıkça Liverpool'u yeneceğine inanmaya başladı. Liverpool'u yendikten sonra Manchester City o kadar da korkutucu gelmiyor."

"MUAZZAM BİR ENERJİYLE SAHAYI KAPLADILAR"

Cem Dizdar/Fanatik:

"Uğurcan Çakır’ın da kurtarışlarıyla son bölüme önde giren Galatasaray tüm sahayı muazzam bir enerjiyle kaplayarak maçı galibiyet dengesinde tutmayı başardı. Sona doğru Liverpool düzenli oyundan uzaklaşıp ‘ihtimal belirsizliği’ne top atmaya başlayınca Okan Buruk’un şöhretli transfer Leroy Sane’siz planı enerjiyle de birleşince Galatasaray maçı kazandı. Yani neymiş? Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığı gibi peşin peşin de kaybedilmiyormuş. Futbol bir kez daha gösterdi ki her güçlüğün mutlaka bir çözümü bulunuyor."

"GALATASARAY'A KİMSE YETİŞEMEZ"

Serdar Çelikler/NEO Spor:

"Savunma çizgisini çok öne çekerse savunmanın arkasına çakan kimseye yetişemezsin. Ekitike'yi de kaçırdılar Galatasaray 20 metrede, kompakt oynamalı. Okan Buruk daha da geliştirip savunma çizgisini orta saha çizgisine getirebilirse Galatasaray'a kimse yetişemez. Çok adamla gitme 2-3 pozisyon bul. Bayern Münih 10 tane pozisyon buldu ne oldu, 3-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e de girer, Avrupa'da dikkat de çeker.

"SON SENELERDE İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM"

Ömer Üründül/Sabah:

"Galatasaray tarihi bir galibiyete imza attı. Son senelerde Galatasaray'ın güçlü bir takıma karşı 75 dakika müthiş bir takım presi yapmasına ilk defa şahit oluyorum. Adeta Liverpool'u oynatmadılar. 16. dakikadaki penaltı golünden sonra öz güven daha da arttı. İnanılmaz bir seyirci desteği gündeme geldi. Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var; böyle zamanlarda futbolcular iyice havaya girip sınırsız enerji sergilerler. Dün bu enerji bana göre sınırsızı da geçti."

"OKAN BURUK MÜKEMMEL BİR TAKTİK UYGULADI"

Levent Tüzemen/Fotomaç:

"Galatasaray 1 milyar Euro'nun üzerindeki Liverpool'u aklıyla, mücadelesiyle, taraftarının bitmez tükenmek bilmeyen enerjisiyle dize getirdi. Okan Buruk, mükemmel bir taktik uyguladı, topu rakibe verdi, hücumu kontrataklarla aradı. Barış ve Osimhen son vuruşlarda isabetli olabilseydi, Liverpool ağır bir yenilgi alırdı. Galatasaraylı futbolcular, öyle kenetlenmişler ki herkes birbirinin yardımına koştu, sonuna kadar savaştı."

