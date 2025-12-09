Yoshi Enomoto, ağustos ayında yaptığı oturma izni başvurusunun reddedilmesinin ardından 7 yıldır yaşadığı Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu

Bir sene daha oturum izni alsaydı süresiz başvuru yapabileceğini ifade eden Yoshi, "8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan fenomen, "Güzel haber var!" diyerek Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu.

'TİLKİNİN DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİ YER, KÜRKÇÜ DÜKKANIDIR'

Yoshi, "Japonya'dan herkese selamlar. Yeni vize ve oturumum kabul edildi ve yaklaşık 3,5 aydır gurbet ellerinde hasret çektikten sonra nihayet Türkiye'mize dönebiliyorum. Bu süreçte bana yardımcı olan herkese teşekkür eder, ömür boyu minnettarlığımı sunarım. Eninde sonunda Türkiye'ye geleceğimi biliyordum, çünkü bir Türk atasözü der ki: 'Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır'" ifadelerini kullandı.