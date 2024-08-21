Young Boys Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Young Boys Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Young Boys ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kalan tek temsilcimiz olan Galatasaray sahaya çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar grup aşaması öncesi son sınav olan play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

21 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) Stade de Suisse’de oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

TRT 1'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Milyonlarca taraftarı ekrana kitleyecek olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUSLERA'YI ÇILDIRTMIŞTI

Bu kritik karşılaşmanın hakemliğini Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert üstlenecek.

Siebert 2022 Dünya Kupası’nda oynanan Uruguay – Gana maçında Muslera’yı çıldırmış oyuncular maç sonunda hakemin üstüne yürümüştü.

RÖVANŞ SALI GÜNÜ

Sarı-kırmızılılar ile Young Boys arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak.

10 MİLYONLARCA EURO DEĞERİNDE

Galatasaray turu atlayıp grubu geçen taraf olması halinde 10 milyonlarca euroyu kasasına koyacak.

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