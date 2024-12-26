Young Boys’un genç yıldızına Trabzonspor talip oldu

İsviçre ekiplerinden Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray’a karşı oynadığı futbolla dikkatleri üstüne çekmişti. Cezayirli sol bek, sarı kırmızılılara karşı 2 maçta da oynadığı futbolla Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer listesine girmişti. Hasan Arat’ın yerine Başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel, başarılı oyuncunun listelerinde olduğunu belirterek, mali sorunlar ve kadrodaki yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle transferi gerçekleştiremediklerini söylemişti.

SÜPER LİG’DEN TALİP ÇIKTI

Cezayir basınında çıkan haberlere göre 21 yaşındaki oyuncuya Süper Lig’den başka bir talip çıktı. Buna göre Hadjam için Trabzonspor devreye girdi. Söz konusu haberde Cezayirli oyuncuya İtalya’dan da ciddi talipler olduğu ifade edildi.

Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

