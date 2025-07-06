Youssef En-Nesyri transferini duyurdular! Süper Lig tarihine geçecek bonservis bedeli ile gidiyor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için ayrılık yolu gözüktü. Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin odağı olan ve takımdan ayrılması beklenen yıldız golcü Youssef En-Nesyri için dev bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.

YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN FENERBAHÇE'YE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK TEKLİF

Geçen sezonun başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, birçok gole imza atsa da sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldi.

Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Hilal, Faslı golcü için sarı-lacivertlilere 35 milyon euro bonservis teklif etti.

Faslı golcü için yapılan bu teklifin Fenerbahçe tarafından kabul edildiği ve transferde artık detayların görüşüldüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Youssef En-Nesyri, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3189 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Faslı golcü, 30 gol ve 7 asistle skora etki etti.