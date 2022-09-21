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Youtube'un para kazandıran kanalı değişti: Reklam eklenerek gelir elde edilecek

YouTube'un etkinliğinde tanıtmış olduğu Short'un reklamlı versiyonu kullanıma sunuldu. Özelliğin nasıl kullanılacağı belli oldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 12:54
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YouTube artık Shorts bölümüne reklam alarak gelir sağlayacak

Youtube'un para kazandıran kanalı değişti: Reklam eklenerek gelir elde edilecek
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2023 yılının başlarından itibaren kullanılacak olan YouTube'un yeni para kazandıran kanalı Shorts'da  içerik üreticilerinin reklam geliri almaya başlayacağı açıklandı. Vine ve TikTok benzeri kısa video paylaşım platformları arasında dünyada ilk kez gerçek gelir paylaşımı sunacağı söylenen özellik şu anda reklamsız olarak kullanılmaya devam ediyor. Reklamlıya geçtiğinde kullanıcı sayısının da şirket tarafından artması bekleniyor.

YouTube tarafından eni iş ortakları ile gelir paylaşımı programı kapsamında 90 gün içerisinde YouTube Shorts üzerinde 10 milyon görüntüleme alan içerik üreticileri için gelir sağlama başvuru hakkı bulunacağı ifade edildi.

Gelir, TikTok’ta olduğu gibi Shorts özet akışı içerisinde çıkacak ve içerisine reklam yerleştirilerek para kazanmak mümkün olacak. 

Daha sonra buradan elde edilen meblağ ortak bir havuzda toplanarak toplam görüntüleme sayılarına ve izlenme sürelerine göre içerik üreticileri arasında bölüştürülecek. Kesinti ise müzik kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın yüzde 45 oranında olacak.

ShiftDelete.net'te aktarılan bilgilere göre; Bu gelişmeyle birlikte diğer uygulamalarda bulunan ücret dağılımının da yakın zamanda düzenlenmesi bekleniyor. Zira geçtiğimiz yıl YouTube’un en çok kazananı olan Mr. Beast (Jimmy Donaldson) platformdan 54 milyon dolar net gelir elde ederken, TikTok’tan yalnızca 15 bin dolar kazanabildi.

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