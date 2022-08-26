YouTube'dan yalan haberin önüne geçme atağı: Kamu spotu yayınlanacak

YouTube, yalan haberlerin önüne geçmek için yeni bir yol denemeye karar verdi. Kamu spotu videolarına benzer bir yol izleyecek olan YouTube, kararı almadan önce Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma yürüttü. Çalışmaya göre dezenformasyon tekniklerini bilmek, yalan haberlerin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olarak tespit edildi.

SADECE 3 ÜLKEDE UYGULANACAK

Youtube ilk olarak bu uygulamayı Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da devreye sokacak. Bu ülkelerin seçilmesindeki sebep ise Ukraynalı göçmenler ile ilgili yalan haberler ve dezenformasyonla mücadele edilmesini sağlamak olarak açıklandı. Google, konuyla ilgili “Sosyal medyanın yanlış bilgilerin yayılmasını önlemede etkili bir rol oynayabileceğini kanıtlayan araştırma heyecan verici” ifadelerini kullandı.

YouTube'un da sahibi olan Google'la ortak gerçekleştirilen çalışmada, 5,4 milyon kişiye eğitim videoları izletildi. Daha sonra da katılımcıların 22 biniyle bir anket çalışması gerçekleştirildi. Araştırmacıların yaptığı açıklamalarda videoları izleyen kişilerin “dezenformasyon tekniklerini hemen tespit ettiğini, güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynakları arasında kolayca ayrım yapabildiğini ve bilgiyi paylaşıp paylaşmama konusunda daha doğru karar verebildiğini” ifade etti. Araştırmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayınlanacak.