YouTube canlı yayına hediye özelliği ekledi

YouTube, içerik üreticilerinin dikey canlı yayınlarda para kazanmalarını sağlayacak yeni bir özellik sunuyor. Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada, izleyicilerin "Jewels" adı verilen dijital para birimini kullanarak içerik üreticilerine hediye gönderebileceğini duyurdu. Bu hediyeler, dikey canlı yayın sırasında ekranda animasyonlar olarak görünecek.

Bu özellik, TikTok'un canlı yayınlarda "coin" satın alarak izleyicilerin hediyeler göndermesine olanak tanıyan sistemine benziyor. YouTube'da izleyiciler, Jewels kullanarak hediye gönderdiklerinde, içerik üreticileri "Rubies" alacak. Her Ruby için 1 sent kazanan içerik üreticileri, 100 Ruby ile 1 dolar kazanacak. Ancak Jewels'ın fiyatı, farklı paket seçeneklerine göre değişiklik gösterdiği için sabit bir gelir paylaşımı oranı bulunmuyor.

Önümüzdeki üç ay boyunca, uygun içerik üreticileri, hediyelerden kazandıkları gelire ek olarak her ay 1.000 dolara kadar %50'lik bir bonus alacaklar. Bu ek ödeme, içerik üreticilerinin düzenli gelirlerinin üzerine yapılacak.

Yeni özellik yalnızca YouTube'da dikey yayın yapan içerik üreticilerine açık olacak. Ayrıca, izleyiciler yalnızca mobil uygulama üzerinden hediye gönderebilecek. YouTube, izleyicilerin içerik üreticilerini desteklemek için daha görsel bir yol sunduğunu ve bu yeni özellik ile TikTok’un canlı yayın hediyeleri popülerliğine yanıt verdiğini belirtti.

YouTube, içerik üreticilerinin canlı yayınlarda "Super Stickers" özelliğiyle destek alabilecekleri ancak yeni hediye özelliğini etkinleştirenlerin Super Stickers’a erişemeyeceği bilgisini de paylaştı. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda ABD'deki uygun içerik üreticilerine sunulmaya başlanacak.