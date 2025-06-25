Youtube fenomeni 29 yaşında canına kıydı

Eşi Ethan'ın Instagram üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla duyurulan bu üzücü haber, hayvanseverleri yasa boğdu. Ethan, Mikayla Raines'in birkaç gün önce hayatına son verdiğini ve "Bu, hayatımın en büyük kaybı" sözleriyle acısını dile getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mikayla'nın vefatı, ailesini ve özellikle de kızı Freya'yı derinden etkiledi.

ZORBALIK İDDİALARI VE OTİZM SPEKTRUMU

Save a Fox derneğinin kurucusu Mikayla Raines, hayvanlara olan sarsılmaz bağlılığıyla tanınıyordu. Eşi Ethan, Mikayla'nın hayvanlara karşı sonsuz empatiye sahip olduğunu ancak otizm spektrumunda yer almasının hayatını zorlaştırdığını belirtti. Raines'in son yıllarda, diğer hayvan barınaklarından tanıdığı kişiler de dahil olmak üzere, online bir zorbalık kampanyasının hedefi olduğu iddia edildi. Bu durumun Mikayla'yı derinden yaraladığı ve son aylarda kendisine yakın hissettiği dostlarının da bu kampanyaya katılmasıyla durumun daha da kötüleştiği ifade edildi. Ethan, Mikayla'nın "Tüm dünyanın ona karşı döndüğünü hissettiğini" ve "Hissettiklerine daha fazla dayanamadığını" söyledi.

MİRASI YAŞATILACAK

Ethan, Mikayla'nın başlattığı hayvan kurtarma misyonunu devam ettirme sözü verdi. Sosyal medyada 2.4 milyon takipçisi bulunan Raines, 2017 yılında Minnesota'da kurduğu derneğiyle sayısız hayvanın hayatını kurtarmıştı. Eşi, Mikayla'nın mirasını yaşatmak için hayvan kurtarma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı ve zor zamanlar geçiren kişilerin yardım almaktan çekinmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.