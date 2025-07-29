YouTube koruma kalkanını genişletiyor

YouTube, ABD'de oturum açan kullanıcılar üzerinde yeni bir yaş tahmini teknolojisini devreye soktuğunu duyurdu. Google’a bağlı şirket, bu sistem sayesinde genç kullanıcıları daha doğru biçimde tanımlayarak, kendilerine özel güvenlik önlemleri uygulayacak. Platform, kullanıcıların hesap açarken beyan ettikleri doğum gününden bağımsız olarak çeşitli verilerle yaş tahmini yapacak. Bu sinyallerin neler olduğuna dair net bilgi verilmezken, kullanıcının YouTube geçmişi ve hesap süresi gibi verilerin dikkate alındığı belirtildi.

YouTube, genç olduğunu tespit ettiği kullanıcılarda kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakacak, tekrarlı ve zararlı içerik tüketimini sınırlayacak ve dijital denge araçlarını aktif hale getirecek. Bu araçlar arasında ekran süresi uyarıları ve uyku hatırlatıcıları da yer alıyor. Bu özellikler halihazırda sistemde bulunsa da, daha önce yalnızca yaşı doğrulanmış kullanıcılar için aktif ediliyordu. 2023'te beden algısına zarar verebilecek videolara sınırlama getiren platform, 2018'den bu yana dijital esenlik üzerine çalışmalara devam ediyor.

YANLIŞ TAHMİN EDİLEN YAŞLAR İÇİN YENİ DOĞRULAMA YOLLARI

Yeni sistem, yaşını gizleyen veya yanlış beyan eden gençleri hedef alıyor. Ancak yaşını yanlış tahmin ettiği yetişkinler için de çözüm sunuluyor. Bu kullanıcılar kredi kartı, devlet kimliği ya da selfie ile kimliklerini doğrulayarak yaş kısıtlamalı içeriklere erişebilecek.

Makine öğrenimi ile çalışan sistem, önümüzdeki haftalarda küçük bir kullanıcı grubuyla test edilecek. Başarılı olması halinde sistemin daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor. YouTube’un bu hamlesi, Şubat 2025’te duyurduğu yol haritasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu adım, 2015’te başlatılan YouTube Kids uygulaması ve 2024’te devreye giren denetimli hesaplardan sonra platformun gençleri koruma çabasının bir devamı niteliğinde. ABD'de sosyal medya platformlarının çocuk güvenliği konusunda daha fazla denetlenmeye başlanması da bu yöndeki çabaları hızlandırıyor. Apple, Google, Meta gibi devler arasında yaş doğrulama sorumluluğu konusunda yoğun bir lobi savaşı sürerken, birçok eyalet de kendi düzenlemelerini hayata geçiriyor.

Louisiana, Florida, Teksas, Utah, Georgia gibi eyaletlerde yaş doğrulama veya ebeveyn izni gerektiren yasalar çıkarıldı. Ancak bazı düzenlemeler, özellikle Utah ve Arkansas'taki gibi, yargı süreçleri nedeniyle henüz uygulanamıyor. İngiltere’de ise 2023'te kabul edilen Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında bu hafta yeni yaş doğrulama zorunluluğu başladı.

Yeni sistem yalnızca giriş yapmış kullanıcılar için geçerli olacak. Zaten oturum açmadan yaş sınırlı içeriklere erişim mümkün değil. Uygulama, web, mobil ve akıllı TV platformlarını kapsayacak.