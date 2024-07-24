YouTube Music yeni tasarımını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YouTube Music yeni tasarımını duyurdu

YouTube Music, Android ve iOS'ta sanatçı sayfalarının yeniden tasarlanmasını kullanıma sunuyor.

Tasarım, sanatçı adının abone sayısının yanında sola hizalanması ve takip için uygun bir hap şeklindeki düğmeyle başlıyor. Karşısında radyoyu başlatma ve karıştırma yeteneği var. YouTube Music bu ayın başlarında "oynat"ı test etti ve başarıya ulaştığını duyurdu.

Dairesel düğmeler daha küçük dokunmatik hedefler için kullanılıyor. Uygulamada yer alan En Son Çıkanlar, En İyi Şarkılar ve feedbackin geri kalanına ulaşmadan önce kullanılabilir durumda kalıyor.

Yeni tasarımda her şeyi biraz daha kompakt hissettiren ve 2022'deki albüm ve çalma listesi sayfalarının yeniden tasarımına uyan güzel bir modernizasyon göze çarpıyor. Önceki sanatçı sayfası 2019'a dayanıyordu ancak daha sonra Material 3 güncellemeleri gelmişti.

YouTube Music ayrıca yeni sanatçı sayfası tasarımının sadece Android ve iOS için kullanılabilir olduğunu açıkladı.

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