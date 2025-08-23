YouTube Premium özelliğini herkese açtı

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcıya sahip olan YouTube platformu yeni güncellemesiyle gündeme geldi.

Yeni güncelleme sayesinde YouTube’un ücretsiz sürümünü kullananlar da bazı videoları indirme imkanına sahip olacak. Şirket bu adımıyla platformu ücretsiz bir şekilde kullanan kullanıcılarının da platformda daha uzun süre kalmasını amaçlıyor.

YouTube, Premium abonelerine yıllardır reklamsız içerik izleme, arka planda oynatma ve video indirme gibi birçok avantaj sunuyor. Ancak bu avantajlar bugüne kadar ücretsiz kullanıcılara kapalıydı.