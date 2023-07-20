YouTube Premium zamlandı. Sırada Türkiye var

YouTube, ABD’de abonelik ücetlerine zam yaptığını duyurdu.

YouTube Premium’un öğrenci ve bireysel abonelik hizmetlerinin ücreti artmış oldu.

Öğrenciler için YouTube Premium ücreti 6,99 dolardan, 7,99 dolara çıkarken, bireysel aboneler ise artık 11,99 yerine 13,99 dolar ödemek zorunda kalacak.

YouTube Premium zamları şimdilik Aile paketini ise etkilemedi. Youtube 2022 Ekim’de Aile paketinin ücretini de 17,99’dan 22,99 dolara çıkarmıştı. ABD’de yapılan bu zamların ardından gözler şimdi de Türkiye’ye çevrildi.

YOUTUBE ŞU ANDA TÜRKİYE’DE NE KADAR?

YouTube Premium’un mevcut paketlerinde öğrenciler 19,49 TL ödeme yaparken, bireysel kullanıcılar için belirlenen tutar ise 29,99 TL. YouTube’un Aile planı için belirlediği rakam şu an için 59,99 TL.