YouTube Shorts’a Google Lens desteği geliyor

YouTube, kısa video platformu Shorts’a Google Lens özelliğini entegre edeceğini duyurdu. Bu yeni özellikle birlikte izleyiciler, Shorts videoları sırasında ekranı durdurup ilgilerini çeken bir nesne ya da yer üzerine tıklayarak Google Lens aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Google’a ait olan platform, bu entegrasyonla görsel arama kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. YouTube, bu adımıyla özellikle TikTok ve Instagram Reels gibi rakip platformlarda bulunmayan bir özelliği kullanıcılarına sunarak öne çıkmak istiyor.

YouTube’un açıklamasına göre, özellik beta aşamasında olacak ve bu süreçte yapılan aramalarda reklam gösterilmeyecek. Ayrıca, Google Lens özelliği, ürün tanıtımı içeren Shorts videolarında ve YouTube Shopping ortaklık bağlantısı içeren içeriklerde çalışmayacak.

Kullanıcılar, kısa videoyu durdurarak üst menüdeki Lens seçeneğine tıklayacak. Daha sonra aramak istedikleri nesneyi işaretleyerek sonuçları doğrudan videonun üzerinde görebilecek. Arama sona erdiğinde ise kullanıcılar videoya kaldıkları yerden devam edebilecek.