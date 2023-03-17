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YouTube TV’ye zam. Fiyatlar ne oldu?

YouTube TV için yeni bir zam geldiği açıklandı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:11
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YouTube TV’ye zam geldi

YouTube TV’ye zam. Fiyatlar ne oldu?
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Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, YouTube TV, abonelerine yeni bir fiyat artışı uygulayacağını duyurdu. ABD’de sunulan yayın hizmeti YouTube TV, fiyat güncellemesine gidiyor.

Yeni aboneler için 8 dolarlık bir artış uygulandı. Böylece aylık abonelik fiyatı 73 dolara yükseldi. Mevcut aboneler ise 18 Nisan’a kadar fiyat artışı yaşamayacak.

Google, YouTube TV’deki içeriklerin lisans anlaşmalarının yenilendiğini ve ödenen telif miktarının zamlandığını söyledi. Artan maliyeti müşterilerine yansıtmak zorunda kaldıklarını belirten şirket, ilginç şekilde 4K Plus paketini ucuzlattı. Bu eklenti aylık 20 dolardan 10 dolara düşecek.

Buna ek olarak geçtiğimiz aylarda YouTube Premium’a zam gelmişti. Buna göre 9,99 TL olan Öğrenci Premium abonelik ücreti 19,49 liraya çıktı.

Ayrıca 16,99 TL olan Bireysel Premium abonelik ücretini 29,99 liraya artırdı.

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