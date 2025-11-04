Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) YouTube kanallarına lisans zorunluluğu getirilmesine Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ve avukatlarının yaptığı itiraz, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce dosyanın esasına girmeyerek usulden reddedildi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Mahkeme kararında 'tek başına idari bir davaya konu edilmesi mümkün değil' ifadelerine yer verdi.

72 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 27 Mart’ta yaptığı kurul toplantısında Fatih Altaylı ve Flu TV'nin YouTube hesaplarına, yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanımıştı.

Karar üzerine Altaylı ve avukatları RTÜK’e ilgili kararın iptali için dava açmıştı.

'TEK BAŞINA İDARİ BİR DAVAYA KONU EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Fatih Altaylı ve avukatlarının başvurusunu reddetti. Mahkeme, kararında başvurunun 'tek başına idari bir davaya konu edilmesinin mümkün olmadığı'nı belirtti.

Bu gerekçeyle esasın incelenmesine olanak bulunmadığını belirten mahkeme, davayı reddetti.

2019 DAVA AÇILMIŞTI

RTÜK’ün 2019 yılında çıkarttığı ve internet yayınlarının da RTÜK denetimine girmesini öngören yönetmeliğe karşı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından iptal davası açılmıştı.

Basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yönetmeliğin iptalini isteyen MLSA’nın açtığı iptal davası 2025 yılında reddedildi. MLSA ret kararına karşı temyiz başvurusunda bulunurken, yönetmeliğin iptali talebi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda bekliyor.

MLSA Eş Direktörü Av. Veysel Ok; yönetmeliğe karşı ilk davanın MLSA tarafından açıldığını vurgularken, iptal talepleri hakkında beş yıl boyunca karar verilmediğini, ancak 2025 yılında davalarının reddedildiğini, bunun üzerine temyizen incelenmek üzere Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na götürdüklerini belirtti.