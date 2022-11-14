YouTube'da interaktif dönem: Soru-Cevap özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan YouTube, içerik üreticilerin canlı yayınlar üzerinden etkileşim kurmasını sağlamak amacıyla Canlı Soru – Canlı Cevap özelliğini duyurdu.

Yapılan yeni güncellemeyle, canlı yayın sırasında izleyicilerin soru sormasını sağlanacak. İçerik üreticiler, bu özelliği kullanırken konuyla ilgili yaptığı açıklama sorduğu soruyu sabitleyebileceği belirtildi. Fonksiyonun amaçlarına bakınca Instagram’dan aşina olduğumuz özelliklerle benzerlik gösterdiği belirtildi.

YouTube, Soru – Cevap özelliğini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Canlı yayınlarınızı daha da etkileşimli hale getirecek Canlı Soru- Cevap özelliğini tanıtıyoruz. Yeni özellik, doğrudan Canlı Denetim Odası’ndan yayınlarınız ve Premier’leriniz sırasında canlı sohbette Soru-Cevap oturumları oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Canlı Soru-Cevap ile izleyicileriniz tarafından yazılan bir dizi konuyla ilgili soruyu yanıtlarken daha kolay bir topluluk oluşturabilirsiniz. Bu seçenek, akışınızı izleyenlerle etkileşim kurmanın başka bir harika yolu olan Canlı Anketlerin yanında görünecektir.