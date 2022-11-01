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YouTube'a üç yeni sekme geliyor. Uygulamanın kullanımı kolaylaştırılıyor

Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen YouTube yönetimi uygulamayı daha kullanışlı hale getirmek için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Yönetim, içerik üreticilerinin tüm kısa videolarını, standart videolarını ve canlı yayınları bulmanın çok daha kolay olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:00
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YouTube'a üç yeni sekme getirileceği duyuruldu. Artık Videolar, Shorts ve Canlı Yayın bölümü de geliyor

YouTube'a üç yeni sekme geliyor. Uygulamanın kullanımı kolaylaştırılıyor
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Dünya çapında en çok kullanılan video oynatım uygulaması YouTube’un yönetimi, YouTube Uygulamasındaki kanal sayfalarının yeniden tasarlanacağını ve içerik oluşturucunun tüm kısa videolarını, standart videolarını ve canlı yayınları bulmayı çok daha kolay hale getireceklerini duyurdu.

YouTube, Twitter ve Google Destek sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarda, kanallar içerisinde artık yeni sekmelerin yer alacağını duyurdu. Artık içerik üreticilerinin kanallarının üst kısmında üç yeni sekme yer alacağı belirtildi. Bu sekmeler ise ‘Videolar, Shorts ve Canlı Yayın’ kısımlarından oluşacak.

Videolar Sekmesi: Kanalın ana akım uzun videoları için klasik videolar sekmesi olacak. Bu sekmede geçtiğimiz dönemden farklı olarak Shorts ve canlı yayınları görülmeyecek.

Shorts Sekmesi: İçerik oluşturucularının hazırladıkları tüm kısa videolar artık bu sekme altında toplanacak. Böylece uzun videolar yerine kısa video izlemek isteyen kullanıcılara bir kullanım kolaylığı sağlanmış olacak.

Canlı Yayın Sekmesi: Hepimizin bildiği gibi canlı yayınlar daha önce tüm videolar ile birlikte bulunuyordu. Videolar arasında canlı yayınları tespit etmek ise oldukça yorucu bir süreçti. YouTube bundan böyle canlı yayınları tek bir sekme altına toplayarak bu sorunu çözmek istediğini belirtti.

YouTube yaptığı açıklamada bu özellikleri bugün itibariyle kullanıma sunacağını duyurdu. Ancak bu özelliklerin tüm kullanıcılara ulaşmasının ise bir haftayı bulacağının altı çizildi. İlk olarak mobil cihazlarda görülecek olan yeni sekmeler sonrasında ise masaüstü sürümünde de yer alacak.

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