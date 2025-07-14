YouTube'da bir dönem sona eriyor!Kademeli olarak devreye girecek

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan YouTube kritik tasarım hamlelerine imza atacak platform nisan ayından bu yana testlerini sürdürdüğü web sürümü için yeni video oynatıcı tasarımını kademeli olarak kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Reddit gibi mecralarda paylaşılan ekran görüntülerine göre YouTube yeni video oynatıcısından oynat ve duraklat tuşları ve hemen yeri yanında bulunan video süresi artık ayrı ayrı baloncuklar halinde görülecek.

Bununla birlikte ses seviyesi butonunun yeri de değişiyor daha önce sol alt kısımda yer alan bu tuş artık sağ alt tarafa taşınacak.