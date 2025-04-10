Youtube'da gazeteciler rekor kırdı. Mart ayının en çok izlenen gazetecileri belli oldu

Türkiye'nin dijital gazeteciliğinde izlenme rekorları kırıldı. Youtube Rating Report'un 2025 Mart ayı verilerine göre, gazetecilerin izlenme oranlarında Şubat ayına göre büyük artış yaşandı.

FATİH ALTAYLI ZİRVEDE, REKOR İZLENME

Listenin zirvesinde yer alan Fatih Altaylı, bir önceki aya göre 11 milyon daha fazla izlenerek toplamda 30 milyon izlemeyi aştı. Altaylı aynı zamanda 70 bin yeni abone kazanırken, 816 bin beğeniyle de en çok beğeni alan isim oldu.

YILMAZ ÖZDİL HIZLI DÖNÜŞ YAPTI

Şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle ara veren Yılmaz Özdil, Mart ayında izlenmelerini 5 kat artırarak büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi.

NEVŞİN MENGÜ VE ÖZLEM GÜRSES ÖNE ÇIKTI

Nevşin Mengü, ayın en çok izlenen üçüncü ve en çok beğeni toplayan ikinci gazetecisi olurken, Özlem Gürses izlenmelerini %149 artırarak dikkat çekti.

ONLAR TV'DEN İLK YAYINDA REKOR

Halk TV'den ayrılan Şule Aydın, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu'nun kurduğu Onlar TV, ilk canlı yayınında 1.4 milyon izlenmeye ulaştı. İkinci yayın ise ilk 15 saatte 430 bin izlenme aldı.