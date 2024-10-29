Youtube’da köklü değişiklik! İki özellik kaldırılıyor

YouTube tüm kullanıcıları ilgilendiren iki özelliğini kaldırma kararı aldı. Anasayfa ekranında artık izlenme sayısını ve içeriğin ne zaman yüklendiğine dair tarihi ibaresi yer almayacak.

YouTube, kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Dev video platformu test aşamasındaki yeni tasarımı ve ana sayfada dikkat çekici değişiklikler çok konuşulacak.

Artık kullanıcılar görüntülenme sayıları ve yüklenme tarihlerinin ana sayfada göremeyecek. Google, bu radikal değişikliklerle daha minimalist ve sade bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Yeni tasarımın sosyal medyaya düşmesi üzerine kullanıcılar tepkilerini dile getirdi.

VİRAL OLMAYAN VİDEOLAR ÖNE ÇIKACAK

YouTube kullanıcıları, söz konusu tasarım üzerine yükleme tarihleri ve izlenme sayılarının gösterilmesi gerektiğini savundu.

Konuya ilişkin YouTube tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar, platformun bu değişikliği ile beraber içerik keşfini çeşitlendirmeyi ve viral olmayan videoların daha öne çıkmasını hedefliyor.