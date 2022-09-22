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  • Youtube'dan çılgın para kazandılar. Herkesin taklidini yaptı rekor kırdı. Acun da seyretmişti

Youtube'dan çılgın para kazandılar. Herkesin taklidini yaptı rekor kırdı. Acun da seyretmişti

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de sergilediği taklit performanslarıyla beğeni toplayan Hakan Çankaya, sosyal medya hesabından yaptığı taklit paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Çankaya'nın programa katıldığı dönemlere ait videoları Youtube'da milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 19:57
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Youtube'dan çılgın para kazandılar. Acun da seyretmişti. Herkesin taklidini yaptı rekor kırdı

Youtube'dan çılgın para kazandılar. Herkesin taklidini yaptı rekor kırdı. Acun da seyretmişti
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Sosyal medyada ünlü isimlerin taklitlerini yapan pek çok isim arasında öne çıkan Hakan Çankaya, birbirinden ünlü çok sayıda ismi neredeyse birebir şekilde taklit ederek bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koyuyor. 

Taklit yeteneğine ne kadar güvendiğini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak da ispatlayan Çankaya, dönem dönem katıldığı yarışma programında yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Acun Ilıcalı'nın da kahkahalarla izlediği ismin Youtube'daki videoları milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.

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Yok size oy
22.09.2022 02:11
Hicbirini tanimiyorum  
 
Lamek
22.09.2022 00:57
Acun Bey kardeşim, senin ne işin var motor üstünde bin uçağına dünyayı dolaş.  
 
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