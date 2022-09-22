Youtube'dan çılgın para kazandılar. Herkesin taklidini yaptı rekor kırdı. Acun da seyretmişti

Sosyal medyada ünlü isimlerin taklitlerini yapan pek çok isim arasında öne çıkan Hakan Çankaya, birbirinden ünlü çok sayıda ismi neredeyse birebir şekilde taklit ederek bu konuda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koyuyor.

Taklit yeteneğine ne kadar güvendiğini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak da ispatlayan Çankaya, dönem dönem katıldığı yarışma programında yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Acun Ilıcalı'nın da kahkahalarla izlediği ismin Youtube'daki videoları milyonlarca kişiye ulaşmış durumda.