Youtube uygulamasında ‘Podcast’lar oluşturulacak: Arayüz değişikliğine gidildi. Kullanıcıların beğenisine sunulacak

Apple Music ve Spotify'a rakip olan YouTube uygulamasındaki içerik üreticiler daha fazla dinleyiciye sahip olabilmek için "keşfet" sayfasında çalışmalara başladı.

Mart ayından itibaren konuşulan sunumların nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde sızdırıldığı ortaya çıkmış bazı görseller yayınlanmıştı. ABD için hazırlanan tasarımın görseli sosyal medyada hızla yayılmıştı.

YouTube'un "Keşfet" sayfasında yer alacak olan yeni podcastler "çalma listeleri, önerilenler ve popüler podcast içerik üreticileri" şeklinde ayrı ayrı yayınlanacak olarak açıklandı.